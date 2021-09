Astrid Fontenelle foi criticada na web por deixar presente de Juliette em banco de praça - Reprodução/Instagram

Astrid Fontenelle foi criticada na web por deixar presente de Juliette em banco de praçaReprodução/Instagram

Publicado 24/09/2021 13:23 | Atualizado 24/09/2021 13:29

Rio - A apresentadora Astrid Fontenelle causou revolta nos fãs de Juliette, na manhã desta sexta-feira (24), ao desprezar um presente enviado pela artista. Astrid recebeu um kit do novo EP da campeã do "BBB 21" e o colocou no banco de uma praça em São Paulo (SP).

fotogaleria

"Essa caixa aqui eu recebi com o novo trabalho da Juliette e vem um monte de coisa. Mas aí veio um monte de coisa. Mas aí tem essa foto, camiseta, porta-copos com frases da Juliette. O que eu vou fazer com isso? Vou deixar em um banco de praça", iniciou Astrid.



Astrid Fonenelle resolveu, então, avisar aos fãs da cantora onde deixaria o presenter. "Acho que tem fã da Juliette que ia querer muito. Vou deixar em uma praça, aqui no Morumbi, nesta sexta, 7h30", continuou. Durante a manhã, Astrid mostrou que a caixa ficou no banco por mais de uma hora. Depois, a apresentadora deu por falta do objeto. “A caixa se foi. Que tenha ido para um fã de Juliette”, completou.

Quando você não gosta do recebido kkk pic.twitter.com/MbAi5RgFtf — Tommy Love #ForaBolsonaro (@DJTommyLove) September 24, 2021

No entanto, os fãs de Juliette não gostaram da atitude de Astrid Fontenelle e reclamaram nas redes sociais. “O desprezo da Astrid Fontenelle pela Ju sempre foi óbvio. Ela acaba de provar isso p/ quem quis fingir que não notou. Eu fui massacrada por dizer o óbvio: que ela estava alfinetando a Ju”, escreveu uma fã de Juliette. “Astrid sabida né? Tirou a maquiagem, cerveja, e postou apenas a parte que não lhe servia. Pq não deixou tudo na praça mlr? Ô bicha. Que negócio desnecessário”, analisou outra.

Confira as reações:



O desprezo da Astrid Fontenelle pela Ju sempre foi óbvio. Ela acaba de provar isso p/ quem quis fingir q não notou. Eu fui massacrada por dizer o óbvio: que ela tava alfinetando a Ju. Foi um dos meus piores cancelamentos e quem me ofendeu por isso agr tá aí puto com o desdém dela — amanda brasil (@amandabrasilbr) September 24, 2021

Morrendo que a Astrid deixou mesmo a Caixa da Juliet7e numa praça e demorou horrores pra alguém pegar kkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/z2xUgeCEAq — Yuri Neto (@youriineto) September 24, 2021