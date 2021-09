Gabi Brandt e Saulo Poncio - reprodução internet

Rio - A influenciadora Gabi Brandt se chateou com a brincadeira do sogro, pastor Márcio Poncio, e se pronunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira (23).

Em seus stories do Instagram, a ex-De Férias Com o Ex abriu uma caixinha de perguntas e respondeu questionamento sobre o acontecimento. "Não é a primeira vez, né?! Nesse caso eu ficaria mais chateada se fosse verdade, mas ele sabe melhor do que ninguém que a realidade não era bem essa!!!", iniciou.

"Num geral, chega uma certa idade a gente entende que nenhuma brincadeira vale a pena se magoa alguém ou expõe ao ridícula, mas tudo bem, cada um tem seu tempo, algumas pessoas demoram mais", concluiu.

O pai de Saulo e Sarah, Márcio Poncio, está viajando pela Europa com o ex-genro, Jonanthan Couto, e posou em uma vitrine de bolsas da Gucci para relembrar rumores de que Gabi perdoou traições do marido em troca dos acessórios. "As bolsas sempre deram certo com o Saulo, será que com a gente funciona?", escreveu.