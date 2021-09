Cantora revela que começou a fazer terapia após surto - Reprodução

Publicado 23/09/2021 19:58

Rio - A cantora Priscila Alcântara participou do PodDelas, comandado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, e abriu o coração sobre um surto que teve aos 20 anos e a decisão de fazer terapia.

“Foi um surto mesmo. Eu lidava com ansiedade desde a infância, mas ninguém sabia o que era. E ali caiu a ficha. É isso que eu tenho e preciso me tratar. E foi realmente uma questão de correr atrás de um certo prejuízo, invisível, mas que realmente existiu, que é a vida pública desde muito cedo. Eu não tive momento para viver as minhas emoções durante a infância, durante a pré-adolescência, adolescência e etc. Não tinha tempo para lidar comigo, com as minhas questões pessoas. Desenvolvi mecanismos de só absorver aquilo. É tipo uma esponja, você vai sugando, sugando e guardando para si. Porque eu tinha um compromisso no dia seguinte que era o meu trabalho. Obviamente, tem um momento em que sua alma dá um grito: “Alô, estou aqui”. E é por isso que eu trato desde então”, desabafou.

Priscila apresentou o programa 'Bom dia e Cia' dos 9 aos 16 anos e abordou as mudanças repentinas que aconteceram em sua vida após a entrada no SBT.

“Da noite para o dia, da água para o vinho. A gente foi morar em outro lugar e passou a ter outra realidade. Foi muito louco. Hoje que me dou conta. Na época, era só legal. Para mim era: “Uau, câmera, figurino, todo mundo me montando, me maquiando”. Eu achava aquilo o máximo. Hoje, vejo como foi surreal, e me considero muito privilegiada. Minha mãe era servidora pública, sempre foi secretária de escola. E meu pai soldava bijuterias. Meu pai se tornou empresário e minha mãe largou o emprego para todo mundo ficar junto. Já é uma vida muito louca. Para ingressar nesse meio pequena, precisa de muita base familiar”, disse a artista.