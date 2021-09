Andressa Urach - Reprodução

Andressa UrachReprodução

Publicado 23/09/2021 17:16 | Atualizado 23/09/2021 17:20

Rio - A influenciadora Andressa Urach revelou, na tarde desta quinta-feira (23), que estava internada em uma clínica psiquiátrica em Porto Alegre (RS).

fotogaleria

Segundo Andressa, através de desabafo feito pelo Instagram Stories, ela ficou oito dias em uma clínica. "A verdade é que fiquei internada 8 dias no hospital psiquiátrico porque quase cometi um suicídio e quase tirei meu neném", disse Urach, que pediu paciência aos seguidores por não estar muito bem.

A ex-A Fazenda ainda culpou o bispo Edir Macedo e a Igreja Universal pelo momento delicado. "Já estou com muita raiva da Igreja Universal. Me sinto roubada, usada e enganada. Já implorei para devolverem meus R$ 2 milhões e eles ignoram. Se algo acontecer comigo, Bispo Macedo, saiba que que o senhor vai se ver com Deus pelo que fez comigo", continuou Urach.

A influenciadora mostrou um print onde mandou mensagem para o bispo pedindo R$ 2 milhões e foi ignorada. "Se o senhor [Edir Macedo] não me devolver, vou acabar fazendo uma besteira. Eu te imploro que me devolva", completou Urach, que também responsabilizou a filha do bispo, Cristiane Cardoso, pelos problemas.

Andressa Urach diz ter doado R$ 2 milhões para a Igreja Universal, que pertence a Edir Macedo. Em agosto deste ano, ela pediu uma perícia nas contas da Igreja para saber onde foi parar a quantia. Andressa argumenta que todo seu patrimônio foi doado para a Igreja Universal.