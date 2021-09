Gabi e Saulo - reprodução do instagram

Gabi e Sauloreprodução do instagram

Publicado 23/09/2021 15:51

Rio - Saulo Poncio já se envolveu em diversas polêmicas de traição no passado. Em 2020, após algumas crises, ele chegou a assumir que não foi um bom marido e dizer que mudou. De lá para cá, não surgiram mais bombas envolvendo o casal e Gabi Brandt disse que acredita na mudança do marido.

fotogaleria

"Eu não só acredito, como vivo a mudança dele. A mudança do Saulo faz parte do meu testemunho. Qualquer um que encontra ele percebe. Até a feição dele mudou e sou muito grata a Deus por isso, por ele. Só eu sei o quanto orei para que ele fosse transformado", escreveu a influenciadora no Stories respondendo à pergunta de um fã.

Gabi também contou que sofreu com as críticas e julgamentos por ter perdoado Saulo e continuado com ele. "Acredito tanto que dei minha cara a tapa aqui. Fui muito julgada, muito xingada e eu sabia que seria, mas se teve uma coisa que eu aprendi é que ninguém perde por acreditar no melhor das pessoas", completa.

Ela também contou que não se arrepende de ter casado nova, pelo contrário. "Não me arrependo e creio que tudo acontece no tempo determinado por Deus, mas se eu pudesse escolher, voltaria no tempo e casaria com o Saulo mais cedo ainda", diz Gabi Brandt.