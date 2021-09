Sheron Menezzes está noiva de Saulo Camelo - Reprodução Internet

Publicado 23/09/2021 14:31 | Atualizado 23/09/2021 14:35

Rio - Sheron Menezzes está noiva de Saulo Camelo. A atriz contou a novidade no Instagram, onde postou uma foto do pedido de casamento. "Depois de 10 anos, um filho lindo e muitas histórias, ao nascer do sol, nas areias brancas das dunas dos Lençóis Maranhenses, você ajoelhou e me surpreendeu… fui tomada por uma alegria imensa, a mesma que sempre tive ao seu lado só que potencializada!", escreveu Sheron na legenda da imagem.

A atriz foi pedida em casamento durante uma viagem para o Maranhão. Os dois já são pais de Benjamin, que nasceu em 2017. "Estar com você sempre foi minha escolha, mas dentro desta Fiona tem um cantinho romântico e você soube fazer do jeitinho certo pra nós!! Foi divertido, foi engraçado, foi lindo, foi maravilhoso! Foi tão a gente! Que história linda temos pra conta hein!!! E quantas outras temos a nos esperar... O Shrek de alma doce ajoelhou e eu disse sim! @saulocamelo te amo", completou a atriz.