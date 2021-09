Jojo Todynho e Márcio Felipe - Reprodução

Rio - Jojo Todynho e seu novo namorado, Márcio Felipe, curtiram uma noite de samba na última quarta-feira (22). Em seu perfil no Instagram, a apresentadora do Multishow compartilhou um vídeo em que aparece tirando o calçado e se jogando na dança. "A sandália não pode acabar com o meu samba", brincou ela na legenda da publicação.

Entretanto, além do rebolado de Jojo, o vídeo também flagrou o namorado da funkeira todo concentrado no celular, sem olhar o desempenho da amada. Essa "desatenção" gerou críticas e comentários irônicos na postagem de Jojo. Cleo Loyola, ex-esposa de Luciano, da dupla com Zezé, não deixou de alfinetar. "Cuidado com o namorado, ele está de olho no celular", escreveu ela, que utilizou uma série de emojis com coração. Uma fã identificada como Renata Pandora não deixou de comentar. "Jojo arrasando e o boy em outra vibe, não sabe nem disfarçar que só está na aba dela. Jojo é maravilhosa, acorda, você merece mais".

Outra fã, que tem o perfil com nome de A Walkiria, também opinou. "Que namorado é esse que estava no telefone ao invés de ver essa deusa sambando? Se fosse meu namorado eu já largava. Está na cara que é interesse". Em resposta a esta última usuária da plataforma, Jojo Todynho, que não possui filtros, comentou. "Ué? Eu só posso dançar se ele estiver olhando agora?! Vocês gostam [de inventar] um assunto, né".

Entre os comentários sarcásticos e negativos, houve também quem elogiasse apenas a performance da apresentadora. "Rainha em qualquer lugar", escreveu Erika Gentille. "Ela arrasa", animou Gracyanne Barbosa. "É muito maravilhosa", disse Pathy de Jesus. "Maravilhosa, arrasou muito no samba", acrescentou Rosiane Pinheiro. "Ela dança demais! Continue assim", pontuou Angela Rodrigues.

