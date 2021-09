Glória Menezes faz primeira aparição pública após morte de Tarcísio Meira

Rio - Glória Menezes, de 86 anos, fez um passeio em um shopping da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta quarta-feira. Esta foi a primeira aparição pública da atriz desde que seu marido, o ator Tarcísio Meira, morreu vítima da covid-19, em agosto deste ano. A veterana estava acompanhada pela filha, Amélia Brito, fruto de seu primeiro casamento. Simpática, Glória fez um coraçãozinho com as mãos ao perceber que estava sendo fotografada.

Depois de uma temporada em Porto Feliz, no interior de São Paulo, Glória Menezes voltou a morar no Rio de Janeiro. "Mudança de ares sempre são bacanas. Nossa rainha está indo pra sua casinha no Rio! Cercada de amor, perto do mar. O Rio é alegre, é solar e ela está tri bem fisicamente. Lá, faremos muita ginástica, boas caminhadas e pegaremos um solzinho na praia. Tchau, Sampa! Até breve! Alô, Rio de Janeiro! Aquele abraço! Hoje 'minha casa' é itinerante. É nas minhas mini folgas do meu trabalho e onde a rainha estiver", disse Mocita Fagundes, nora de Glória e mulher de Tarcísio Filho, nas redes sociais.

