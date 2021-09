Manu Gavassi lança novo single nesta quinta-feira (23) - Reprodução/Instagram

Publicado 23/09/2021 18:01

Rio - Manu Gavassi animou os fãs ao anunciar que seu novo single, intitulado "sub.ver.si.va", chegará a todas as plataformas digitais na noite desta quinta-feira (23). A cantora também revelou que a primeira apresentação do lançamento acontecerá no palco do MTV Miaw, premiação brasileira de cultura pop que acontece hoje , a partir das 22h.

“Hoje lanço meu novo single ‘sub.ver.si.va’ no palco do MTV Miaw, e em todas as plataformas digitais às 22:00! Amanhã lanço o clipe (e o início de uma nova história) às 12h", divulgou a ex-BBB em seu Instagram. "Espero que divirtam-se, espero que dancem, espero que não se levem muito a sério e que essa música te faça cantar usando o controle remoto de microfone no tapete da sua sala. E se isso rolar, por favor, quero registros. Até mais tarde! Com amor, Manu”, escreveu na legenda da publicação.

O single é o sucessor de “Eu nunca fui tão sozinha assim”, primeira faixa que Manu Gavassi revelou de seu novo álbum, que ainda não tem data para chegar ao público. Além do projeto musical em andamento, a artista de 28 anos finalizou, recentemente, as gravações de "Maldivas", nova série da Netflix em que contracena com Bruna Marquezine, Sheron Menezzes e Carol Castro.