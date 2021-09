Suposto envolvimento entre Duda Reis e João Guilherme fez Thomaz Costa se pronunciar na web - Reprodução

Publicado 23/09/2021 17:23

Rio - O ator e ex-Ilha Record Thomaz Costa parece não ter gostado do suposto envolvimento entre Duda Reis, sua ex, e João Guilherme, filho do cantor Leonardo.

Na manhã desta quinta-feira (23), Thomaz debochou do suposto casal em uma publicação do perfil "Gossip do Dia" no Instagram. "Mais uma vez, né? João Guilherme! Tu gosta", escreveu Thomaz.

Na postagem, o perfil sugeriu que Duda e João ficaram na madrugada de quinta-feira (23) em São Paulo. Duda é ex de Thomaz Costa. Além disso, João Guilherme também namorou com Larissa Manoela, outra ex de Thomaz, durante pouco mais de um ano.