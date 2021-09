João Fernandes lamenta três meses da morte de Mabel Calzolari - Reprodução

Publicado 23/09/2021 15:32

Rio - O ator João Fernandes fez uma homenagem nas redes sociais, nesta quinta-feira (23), para a ex-namorada Mabel Calzolari, que faleceu em decorrência de uma doença rara chamada aracnoidite.



Nos stories do Instagram, o ator falou sobre os três meses sem a mãe de seu filho Nicolas, de 2 anos. “Ainda não posso prometer muitas coisas que gostaria, mas vou continuar tentando. Tem dia que é difícil, seguimos", iniciou o desabafo.

"Três meses… E a saudade vem todos os dias. Saudade do seu sorriso e do amor de vocês dois. Três meses do pior dia da minha vida, e parece que as coisas continuam dando errado… Luz e paz para nossa caminhada. Até já", finalizou o rapaz.