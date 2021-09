Renato Aragão toma a terceira dose da vacina contra a covid-19

Rio - Renato Aragão, de 86 anos, tomou a terceira dose da vacina contra a covid-19 na manhã desta quinta-feira, no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio. O humorista estava acompanhado pela filha, Lívian Aragão, que filmou a imunização do pai. Lívian é fruto do casamento de Renato com Lílian Aragão. Depois de vacinado, o humorista posou com as profissionais que o atenderam no local.

