Paolla Oliveira e Diogo Nogueira chegam juntos a São Paulo

Rio - Paolla Oliveira e Diogo Nogueira desembarcaram no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira. O cantor fará dois shows na capital paulista neste final de semana. Paolla aproveitou para acompanhar o namorado na viagem. Diogo está com o pé imobilizado e Paolla empurrou o carrinho com as malas do casal. O cantor e a atriz assumiram o romance no dia 24 de julho e desde então não se desgrudaram mais.

Relatar erro