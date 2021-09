Anitta conversa com o cachorro Charlie em inglês - Reprodução

Publicado 22/09/2021 21:42

Rio - Que Anitta ama aprender novas línguas, todo mundo já sabe. Mas o que o público descobriu hoje é que a poderosa não usa a fluência em outros idiomas apenas com humanos.

Em um vídeo postado no Instagram, Anitta, que está morando nos Estados Unidos, mostrou a diferença entre o tratamento entre Plínio, seu cachorro brasileiro, e Charlie, um cachorro de estimação de um de seus amigos que agora mora com ela."Charlie, I love you so much", disse a cantora, se referindo ao amor ao cachorro.A escolha das palavras, claro, gerou repercussão nas redes sociais. "Será que o plinio e o charlie não conseguem conversa pq um fala inglês e outro português?", brincou um seguidor. "É impressão minha ou o plinio já tá falando até inglês? e a anitta faz TUDO", completou outro fã.Confira a publicação: