Bárbara Evans Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2021 18:43

Rio - Bárbara Evans não esconde a preocupação com sua gravidez, resultado de um longo processo de fertilização in vitro. Após passar mal e comentar a situação em suas redes sociais, a modelo e influenciadora foi alvo de um comentário desagradável de uma seguidora, que respondeu nesta quarta-feira (22).

“Gravidez não é doença... sai dessa cama... sai de casa... vai viver essa dádiva com muito amor”, escreveu a internauta na mensagem exposta pela ex-A Fazenda em seus Stories do Instagram. Sincera, Bárbara rebateu: “Eu sempre falei que nunca vou romantizar e fingir estar sentindo uma coisa que eu não estou", garantiu.

"Eu estou passando muito mal no começo da gravidez e vou ficar dentro da minha casa, com o ar condicionado ligado, na minha cama, de olho fechado porque a minha cabeça está explodindo”, continuou a modelo. “Estou muito feliz em estar grávida, mas não vou romantizar uma coisa que não é, estou passando muito mal. Como eu vou fazer as coisas se eu estou passando muito mal?”, finalizou ela, que contou estar fazendo uso de medicamentos para previnir um possível aborto.