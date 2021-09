Gkay e Rezende - Reprodução

Gkay e RezendeReprodução

Publicado 22/09/2021 18:17

Rio - Gkay e Rezende estão curtindo uma viagem por Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e apareceram juntos nas redes sociais. A influenciadora publicou uma foto ao lado do ex-affair e os dois estão usando uma camiseta com uma foto um do outro. Porém, os seguidores dela não estão gostando nada dessa possível reconciliação após um término para lá de complicado.

Os influenciadores viveram um affair entre o final de 2020 e começo de 2021. Gkay terminou o romance após Rezende ser flagrado sem ela em uma festa e gravou uma série de Stories chorando. Mas agora eles apareceram juntos durante a viagem. "O surto meu pai", escreveu a humorista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs da influenciadora fizeram questão de deixar claro que não aprovam essa reconciliação. "Géssica, não dá para te defender assim", escreveu uma seguidora. "Gkay é o tipo de amiga que faz a gente odiar o boy e depois volta com ele", disse outra. "Mulher, pelo amor de Deus, depois tá chorando pelos cantos", comentou uma terceira. "É um tal de chuta o balde e depois beija o balde", brincou mais uma internauta.