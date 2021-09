Gabi Prado tatuou a palavra "caos" no seio - Reprodução

Publicado 22/09/2021 16:12 | Atualizado 22/09/2021 16:12

Rio - A influenciadora Gabi Prado, ex-participante de "A Fazenda" e do "De Férias com o Ex Brasil", surpreendeu seus seguidores, nesta quarta-feira (22), ao mostrar uma tatuagem que fez no seio.



Após desabafar sobre recentes polêmicas com o ex-noivo João Zoli e a ex-amiga Maju Mazalli, Gabi Prado tatuou a palavra "caos" no seio direito e compartilhou o resultado no Instagram.

"Feliz dia de hoje para vocês. Vocês perguntaram da tatuagem que eu fiz no peito ontem, se doeu muito. Gente, não doeu nada. Não sei se é porque tenho silicone, mas não doeu nada. Foi tranquilo", disse Gabi.

Outras amigas de Gabi Prado também tatuaram a palavra "caos" em lugares diferentes do corpo. Yá Burihan, Vitória Bellato, Any Borges e até João Guilherme, ex de Jade Picon, fizeram o desenho.