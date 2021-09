Felipe Neto e Luciano Hang - Reprodução

Publicado 22/09/2021 15:09 | Atualizado 22/09/2021 15:12

São Paulo - Nesta quarta-feira, Felipe Neto comemorou um processo ganho contra Luciano Hang, dono das lojas Havan. O youtuber compartilhou uma nota de um portal de notícias que revelava a decisão do tribunal.

Felipe Neto havia sido processado por Luciano Hang após dizer no Twitter que Luciano teria começado a vender alimentos em suas lojas, apenas para burlar as medidas de contenção do coronavírus. Além disso, Felipe Neto teria chamado Luciano de “desgraçado”.

Na ação, o empresário dono das lojas pediu indenização pelos comentários feitos por Felipe Neto, alegando ofensa à sua honra. O tribunal de justiça de São Paulo decidiu que as falas do youtuber se enquadram nos limites da liberdade de expressão. Em 2020, Luciano Hang já havia perdido o processo em primeira instância.

Após o resultado da decisão de segunda instância, Felipe Neto comemorou em seu Twitter. "GRANDE DIA! Mais uma vitória nos tribunais. Luciano Hang me processou por chamá-lo de "desgraçado" e apontar q a Havan passou a vender arroz e feijão para poder abrir na quarentena. Perdeu em 1ª instância. Recorreu e perdeu de novo."