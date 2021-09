Viih Tube - Reprodução/Instagram

Rio - Viih Tube, de 21 anos, usou as redes sociais para lamentar mais um ataque de ódio. Aos prantos, nesta terça-feira, a ex-BBB, que já foi cancelada dentro e fora do reality, falou sobre cancelamento e comentários que magoam nas redes sociais.

"Fazia tempo que eu não me machucava com as coisas, mas tem um assunto que não da para mim, que é o setembro amarelo, que é a tentativa de suicídio. Hoje um site de fofoca postou contando sobre o vídeo que eu fiz para o meu canal falando do assunto. Pegou alguns trechos que eu falei, achei normal a postagem. Mas os comentários, fazia tempo que eu não me afetava com comentário, com hater. Porque fala do meu corpo, fala do que quiser, fala tanta coisa, não me machuca, mas esse assunto meu deus, me machuca muito", começou ela.

Aos prantos, ela falou sobre a vontade de se afastar da web após ler os comentários maldosos. "E é por isso que cada vez eu sumo mais da internet, porque as pessoas estão perdendo o rumo, elas estão perdendo o sentido do que elas falam, do que elas comentam, elas acham que as pessoas não vão ler. Eu leio tudo. Eu quero ler porque eu sei que tem fãs, pessoas que se dedicam tanto, colocam coisas fofas, e eu quero ser grata por eles, mas as coisas que a gente encontra no meio do caminho. Não é de hoje que eu falo sobre esses assuntos, faz mais de dois anos que eu faço vídeos sobre saúde mental, um que eu falei: 'eu me perdi de mim'. Falei um pouco sobre o que eu já vivi, o que eu já senti para ajudar mais pessoas", prosseguiu.

No final, ela mandou um recado aos seguidores e pediu mais empatia nas redes sociais. "Tem uma série chamada saúde mental aqui, eu tento sempre ajudar vocês, mas eu também tenho que mostrar a realidade porque eu não sou de ferro. Todo mundo sabe onde te cutuca, onde é o seu ponto fraco, e esse é o meu. E eu não consigo. As pessoas não têm noção do que elas fazem, do que elas estão escrevendo, como se a internet fosse terra de ninguém. Tomem cuidado com o que vocês comentam", finalizou.