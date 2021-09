Luxo! Isis Valverde circula com acessórios de grife em aeroporto

Rio - Isis Valverde, de 34 anos, mostrou todo seu estilo ao embarcar no aeroporto Santos Dumont, no Rio, na noite desta terça-feira. A atriz escolheu um vestido preto, jaqueta de couro e tênis branco para viajar. Para completar o look, Isis apostou em acessórios de grife. Só a mala da atriz, da marca Louis Vuitton, custa quase R$ 21 mil. A mochila da grife francesa Chanel, que ela usou como bagagem de mão, custa aproximadamente R$ 1,5 mil. Ou seja, só nos acessórios do aerolook, Isis ostentou R$ 22,5 mil. Simpática, ela posou para fotos com seus admiradores e acenou para o fotógrafo ao perceber que estava sendo fotografada.

