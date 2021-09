Dynho, Mirella e Mileide - Reprodução/Montagem

Dynho, Mirella e MileideReprodução/Montagem

Publicado 21/09/2021 19:31 | Atualizado 21/09/2021 19:34

Rio - A MC Mirella, que participou de "A Fazenda 12", usou as redes sociais na noite desta terça-feira (21) para criticar Mileide Mihaile pela proximidade com Dynho Alves em "A Fazenda 13".

Mirella é casada com Dynho e teve uma crise de ciúme através do Twitter após ver um vídeo onde Mileide, ex-mulher de Wesley Safadão, brinca e dança com o influenciador. "Quem é essa Mileide? Mereço né? Vou ir lá e agarrar o boy dela tb", escreveu MC Mirella.

O comentário da MC dividiu opiniões na web e Mirella não deixou barato. "O boy é meu e eu acho o que eu quiser. É meu twitter eu reclamo mesmo, me deixe", desabafou.

Essa não é a primeira vez que Mirella chama atenção na web por causa do seu ciúme. Recentemente, a ex-peoa acusou Raissa Barbosa de dar em cima de Dynho sabendo que o dançarino era comprometido com ela. Raissa negou e as duas fizeram um verdadeiro barraco na web.

Quem é essa, mileide? — BAD MI mirella (@mirellasierra_) September 21, 2021