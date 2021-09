Gkay e Rezende em Dubai - Reprodução

Publicado 21/09/2021 16:17

Rio - Época de pandemia não é nada fácil! Em vários momentos, a carência bate forte e... já começa a busca pelo balde. E Gkay está aí para provar que até os famosos passam por isso. Depois de terminar de forma midiática e pelas redes sociais com o influenciador Rezende, em dezembro do ano passado, a comediante foi vista almoçando com o rapaz, nesta terça-feira, em Dubai.