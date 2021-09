Marina Miranda - Reprodução internet

Rio - A atriz Marina Miranda morreu nesta terça-feira (21) aos 90 anos. Ela estava internada desde domingo (19) no Hospital Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul, com quadro grave. A atriz, que sofria de Alzheimer, estava com infecção urinária e doença pulmonar.





Marina Miranda trabalhou em programas como “A Escolinha do Professor Raimundo”, onde interpretava a Dona Charanga, e “Balança, Mas Não Cai”.