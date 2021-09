Gui Araújo e Anitta - Reprodução

Rio - Gui Araújo, que namorou com a popstar brasileira Anitta, revelou em uma conversa com os seus colegas de confinamento no reality show A Fazenda, que a hitmaker de Girl From Rio teve uma estratégia para não ser cancelada durante a pandemia por furar a quarentena.

“Um dia a gente se viu, ela foi embora e me chamou dizendo que um jornalista do Rio descobriu que a gente estava se vendo. Ela disse: ‘Vão querer cancelar a gente amanhã. Descobriram que a gente está se vendo aqui e minha equipe está aqui’”, iniciou Gui Araújo.

E continuou: “Eu pensei: ‘Meu Deus’. Tinham acabado de cancelar uma galera porque saiu. Aí ela falou: ‘Amanhã, ao meio-dia, vai sair no jornal a matéria que eu e você estamos quebrando a quarentena. Minha equipe está aqui em casa agora e se você quiser vir aqui resolver isso me fala”, disse.

Pensando em alguma estratégia, Anitta teria decidido que ambos ficariam em sua casa, segundo Araújo: “Ela falou: ‘Bom, só tem um único jeito da gente não ser cancelado. É eu mostrar que você já estava aqui em casa, e que já estava aqui e que a gente não estava cancelando a quarentena”.

Anitta e Gui Araújo passaram vários dias morando junto.