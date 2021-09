Gloria Menezes posa ao lado da família - Reprodução

Gloria Menezes posa ao lado da famíliaReprodução

Publicado 21/09/2021 21:00

Rio - Após pouco mais de 40 dias da morte de Tarcísio Meira, Glória Menezes aparece raramente nas redes sociais. O ator faleceu de complicações de Covid-19. A atriz, que está morando no Rio de Janeiro perto do filho Tarcísio Filho e da nora Mocita Fagundes, apareceu sorridente em uma foto de família.

Na segunda-feira (20), a nora compartilhou uma foto de um jantar em família e um dos momentos felizes de Glória. "20 de setembro. Uma data tão especial para nós, gaúchos. Mas hoje o meu dia 20/9 teve um sabor muito melhor. Família reunida, saímos para jantar com a rainha", disse Mocita.

"E os dias vão se tornando menos tristes e mais leves. Hoje estou feliz. Foi um dia bom! O 'time da Glória' segue na batalha por vitórias diárias. Que alento saber que o amor (realmente) cura”, disse na legenda. Mocita, gaúcha, se referiu ao Dia do Gaúcho, data em que teve início da Revolução Farroupilha.

A nora de Tarcísio e Glória também compartilhou um clique beijando o marido, Tarcísio Filho. "Ah como é bom o amor maduro. Aquele que se apresenta sem pressa, com sabedoria, com humor, com muita conversa boa, com visão política humanitária, com valores. Inteligência é um grande afrodisíaco. Não há nada nesse mundo que me faça te amar menos. Sou pura admiração e tesão. Obrigada, amor por estares sempre ao meu lado", disse na legenda.