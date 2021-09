Duda Reis - Divulgação

Publicado 21/09/2021 16:39

Rio - Desde que Nego do Borel foi anunciado na 13ª temporada de 'A Fazenda', muitos olhares se voltaram para Duda Reis, ex-noiva do funkeiro. Isso tudo porque Nego é acusado de violentar a atriz e mais outras duas ex-namoradas, além de ser alvo de uma investigação policial.

Nesta segunda-feira, por sinal, Duda reclamou da visibilidade dada ao ex, principalmente após todas as acusações. "Ai, sinceramente. Não aguento mais nada disso. Sinto que fiz tudo em vão, não suporto ver pessoas defendendo um agressor. Minha força está literalmente acabando, sinto uma impotência e uma tristeza surreal de ver tudo isso. Uma pena…", escreveu a atriz no Twitter.

"A mulher denuncia, fica FODID* psicologicamente, passa por VÁRIAS perícias, extremamente revitimizada, enquanto o agressor vai pra reality mostrar que é “uma perda de tempo a mulher denunciar”? Porr*! Me poupe Record, eu falo MESMO!!! Não tenho UM pingo de medo peitar o q vier", completou.

Confira:

A mulher denuncia, fica FODIDA psicologicamente, passa por VÁRIAS perícias, extremamente revitimizada, enquanto o agressor vai pra reality mostrar que é “uma perda de tempo a mulher denunciar”? Porra! Me poupe Record, eu falo MESMO!!! Não tenho UM pingo de medo peitar o q vier — Duda Reis (@dudareisb01) September 21, 2021