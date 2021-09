Leo Stronda no hospital - Reprodução Internet

Publicado 21/09/2021 14:20 | Atualizado 21/09/2021 14:26

Rio - O influenciador Leo Stronda, que teve 30% do corpo queimado após sofrer um acidente com um botijão de gás, voltou a postar foto em que aparece no Hospital Niterói D'Or, em Niterói, nesta terça-feira. Na imagem, o influenciador aparece com os braços e parte do tronco enfaixados. Ele teve queimaduras de 2º grau.

"Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo - João 16:33", escreveu Leo Stronda na legenda da foto, citando um versículo da Bíblia.

"Há duas semanas eu sofri esse acidente doméstico. Estava em casa para começar um jantar com a minha mulher e amigos e o bujãozinho de gás estourou. Tive queimaduras graves na parte do braço e nas costas", disse ele em um vídeo postado nas redes sociais.