Angelina Jolie e Brad PittReprodução/Twitter

Publicado 22/09/2021 08:52 | Atualizado 22/09/2021 09:11

São Paulo - O ator Brad Pitt, de 57 anos, acusou a ex-mulher, a atriz Angelina Jolie, de 46, de tentar deixá-lo de fora da venda de suas ações de Chateau Miraval, propriedade onde o ex-casal realizou a cerimônia de seu casamento, em 2014. Segundo o "Daily Mail", o artista entrou com um processo contra a ex-mulher pela venda de 50% de suas ações do imóvel francês, avaliado em US$ 164 milhões, o equivalente a R$ 800 milhões, pela sua empresa Nouvel.

De acordo com o processo, o vinhedo é da empresa Quimicum. Brad tem 60% das ações da propriedade pela empresa Mondo Bongo e Angelina 40% pela Nouvel. Entretanto, três anos antes de separação dos atores, Brad igualou o poder dos dois, ficando cada um com 50%.

O ator alega que a artista está tentando lucrar com o trabalho dele investido na empresa. "Vale a pena mencionar que, nos últimos quatro anos, a Nouvel não agiu no melhor interesse da Quimicum, atrasando sistematicamente a aprovação das contas anuais e a renovação do administrador", apontou o processo.

O imóvel francês foi comprado pelo ex-casal em 2011, avaliado na época em US$ 60 milhões de dólares, aproximadamente R$ 316 milhões na cotação atual.