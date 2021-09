Juju Salimeni - Reprodução

Publicado 22/09/2021 20:32

Rio - A modelo Juju Salimeni assustou os fãs nesta quarta-feira (22) ao mostrar hematomas em seu corpo.

Em seus stories do Instagram, a artista explicou que eram de procedimentos com ventosa. "Vou explicar para vocês o meu problema. Em cima do músculo existe uma membrana que ela se movimenta, quando a gente treina muito pesado essa membrana vai grudando no músculo e a gente fica com muita inflamação, muita dor e os movimentos limitados. Esse é meu problema, minha perna vive travada porque eu estou sempre treinando pesado", contou.

"Esse procedimento que fiz é a ventosa, que fica marcadinho, geralmente onde fica mais escuro é onde estava mais inflamado. Essa ventosa consegue soltar essa membrana. Dói o inferno, dói na alma, fica marcado, só que depois o alivio é imediato e eu consigo voltar a treinar", finalizou.