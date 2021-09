Ariana Grande declarou no Twitter que vai ficar solteira para sempre - Reprodução da internet

Ariana Grande declarou no Twitter que vai ficar solteira para sempreReprodução da internet

Publicado 22/09/2021 20:05

Rio - A cantora Ariana Grande recebeu uma ameaça de morte de um homem que invadiu sua mansão neste ano. As informações são do TMZ.

fotogaleria

Ariana entrou com uma ação judicial para conseguir uma ordem de restrição e aproveitou o ensejo para informar que o homem, identificado como Aharon Brown, teria perseguido ela por sete meses. Até que no dia 9 de setembro, quando ela estava em sua residência, Brown surgiu novamente, segurando uma faca. De acordo com a publicação, quando o segurança solicitou a saída dele do local, ele teria gritado: “Vou matar e você e ela”.

Então, a polícia foi chamada e levou o homem sob custódia. Contudo, Ariana Grande ainda segue preocupada com o acusado: “Temo por minha segurança e pela segurança de minha família. Temo que, na ausência de uma ordem de restrição, o Sr. Brown continuará a vir à minha casa e a tentar me machucar fisicamente ou assassinar a mim ou a membros de minha família”, disse.

O caso segue aos cuidados da justiça norte-americana.