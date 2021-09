Simaria - Divulgação/ Leandro Franco

SimariaDivulgação/ Leandro Franco

Publicado 22/09/2021 21:24

Rio - A cantora Simaria, da dupla com a irmã Simone, se abriu sobre sua vida de solteira nesta quarta-feira (22) após fim do casamento de 14 anos com o espanhol Vicente Escrig.

Em seus stories do Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas para conversar com os fãs e foi questionada sobre sua nova fase. "Sem futuro. Estou fazendo nada. Não se faz nada na pandemia. E tá recente, a gente tem que conhecer a pessoa primeiro e ter muito cuidado", contou.

Simaria ainda descartou novo casamento. "Quero é distância de casamento... longe. Deus me livre! Quem quiser, que case, mas eu estou fechada, Brasil", declarou.

Simaria e Vicente se conheceram no Orkut e são pais de Pawel, de cinco anos, e Giovanna, de nove.