Maria Casadevall vai com a namorada à pré-estreia de filme

Rio - Maria Casadevall, de 34 anos, levou a namorada, a percussionista Larissa Mares, à pré-estreia do filme "A Garota da Moto", protagonizado por ela, em um cinema de São Paulo, na noite desta terça-feira. A atriz e Larissa estão juntas desde o fim de 2019, mas as duas só assumiram o romance em março deste ano. Maria Casadevall e Larissa posaram para fotos de mãos dadas. Larissa é especialista em curar pessoas através de toques de tambor. Ela dá aulas do instrumento, chamado Djembê, originário da Guiné, na África. A percussionista também é conhecida como rezadora em rituais do sagrado feminino e em festivais.

