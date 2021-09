Karol Conká no Instagram - Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2021 13:19 | Atualizado 22/09/2021 13:20

Rio - A rixa entre Karol Conká e Juliette ficou no "BBB 21". Nesta quarta-feira, a rapper curitibana postou um vídeo em que aparece cantando e dançando a música 'Benzin', do primeiro EP da paraibana.

A rapper decidiu pedir sugestões de músicas aos fãs, que responderam prontamente. "Hoje é dia da árvore então manda a música que te faz se conectar com a natureza. Aquela que faz a brisa bater no rosto", disse Conká no Instagram Stories.

Na sequência, publicou um pequeno vídeo dançando "Benzin", uma das sugestões dos fãs. No registro, a rapper mostrou que sabe bem aa letra da música da ex-colega de confinamento.

Os seguidores da rapper mandaram várias canções e entre elas estava uma de Juliette. Uma pessoa sugeriu "Benzin", uma das faixas do EP de Juliette e Karol Conká gravou um vídeo dançando e mostrando que sabe muito bem a letra da música.