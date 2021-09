Dani Moreno é diagnosticada com doença degenerativa grave - Reprodução/Instagram

Dani Moreno é diagnosticada com doença degenerativa graveReprodução/Instagram

Publicado 22/09/2021 15:03

Rio - Dani Moreno, de 35 anos, usou suas redes sociais para revelar que foi diagnosticada com uma doença autoimune degenerativa grave. Conhecida por seus papéis nas novelas "Gênesis", da Record, e "Salve Jorge", da TV Globo, a atriz sofre de Espondilite Anquilosante (EA), uma inflamação das articulações da coluna e outras regiões como quadris e ombros.

fotogaleria

No Instagram, a artista explicou seu diagnóstico e contou que já sofre com os sintomas da doença desde sua infância. "Tenho o desprazer em conhecê-la tão intimamente, EA. Você já dava sinais de que estava por aqui desde que eu era muito pequena. Inflamações e infecções diversas e repetidas; dificuldade em me sentir bem com alguns alimentos, especialmente o glúten; cansaço avassalador sem porquê nem pra quê; dores que me travavam o pescoço a ponto de colocar colar cervical aos 7 anos de idade", escreveu Dani.

"Ao menos ganhei tempo. Recebi o diagnóstico precocemente e tenho a chance de prevenir sequelas graves que me limitariam numa idade mais avançada", continuou a artista. "A dor me acorda e ela só passa ao me exercitar. Eu sempre pedi pra ter um motivo para acordar cedo e me exercitar, mas acho que desejei meio errado (risos)", comentou bem-humorada.

Em seguida, Dani falou sobre o medicamento que deverá fazer uso durante o seu tratamento e aproveitou para enaltecer o Sistema Único de Saúde (SUS). "O próximo passo, é tomar as injeções imunossupressoras. Elas custam mais de 10 mil cada. Preciso de 2 por mês. E quem vai me salvar? Ele mesmo, o SUS", afirmou a atriz.

"Já que você tá aqui, EA, te tiro pra dançar conforme a minha música, porque eu não sou do tipo que se deixa dominar por absolutamente nada. Vou aproveitar sua estadia eterna para trabalhar meu autoconhecimento profundamente, entrar em contato total e absoluto comigo e dominar meu corpo e minha mente. Eu te proíbo de achar que me controla", declarou Dani.

Confira a publicação: