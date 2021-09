Carol Junger faz tatuagem em homenagem ao ator José de Abreu - Reprodução/Instagram

Carol Junger faz tatuagem em homenagem ao ator José de AbreuReprodução/Instagram

Publicado 22/09/2021 13:23

Rio - Carol Junger e José de Abreu estão juntos há pouco mais de dois anos , mas já foi tempo suficiente para a maquiadora registrar na pele o amor que sente pelo ator. A jovem publicou uma foto da tatuagem que fez em homenagem ao artista, o desenho de um relógio com a frase "there's no right time to love", "não existe hora certa para amar" em português.