Camila Pitanga leva a filha, Antônia, para tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19Ag. News

Publicado 22/09/2021 14:02

Rio - Camila Pitanga levou a filha, Antônia, para tomar a primeira dose da vacina contra a covid-19, no Planetário da Gávea, na Zona Sul do Rio, na tarde desta quarta-feira. A atriz estava acompanhada pelo ex-marido, Cláudio Amaral Peixoto, pai de Antônia. Mãe coruja, Camila tirou algumas fotos enquanto Antônia estava sendo imunizada.

Camila Pitanga está solteira desde que terminou seu namoro com Beatriz Coelho, em dezembro de 2020. As duas ficaram juntas por 1 ano e 11 meses. Na ocasião, a assessoria da atriz afirmou que elas continuariam a amizade. "As duas ressaltam que, agora, seguem amigas e se admirando mutuamente", disse a representante de Camila na época.