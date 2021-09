Dj revelou detalhes do fim da relação com Jorge Sousa - Reprodução

Publicado 22/09/2021 15:14

Rio - Em entrevista para a Revista Quem, Laura Keller contou detalhes de sua separação do produtor musical, Jorge Sousa, anunciada em dezembro do ano passado.

“Foi muito difícil. Bati no fundo do poço e voltei. Fiz muita terapia. Saí do meu relacionamento humilhada, frágil e confusa. Meu filho tinha apenas 3 meses, meus hormônios estavam do avesso”, contou.

A ex-participante do Ilha Record, continuou desabafando sobre o momento pós separação. “Eu não dormia, estava amamentando, meu corpo não era o que eu estava acostumada. Enquanto estava plena como mãe, feliz em ter meu filho nos braços, sentia um vazio como mulher, me sentia anulada, rebaixada. Busquei resiliência e consegui, mas realmente não foi fácil. Teve época em que tinha duas terapeutas, revezava entre elas”.

Laura Keller revelou que recebe ajuda da mãe nos cuidados com o filho. “Minha mãe me ajuda muito, mesmo não morando na mesma cidade que eu, quando ela vem, ela me ajuda. Quando ela vai eu nem sei como dou conta de tudo, mas dou. Termino o dia exausta, mas feliz”, completou.