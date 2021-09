O ex-BBB e médico Marcos Harter não conseguiu se eleger - Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2021 16:01 | Atualizado 22/09/2021 16:07

São Paulo - Uma professora de 37 anos de Sorriso, Mato Grosso, diz ter registrado um boletim de ocorrência contra o ex-BBB Marcos Harter. Segundo o portal JK Notícias, a mulher acusa o cirurgião plástico de xingá-la na frente de outros pacientes, além de deixar falhas que estão causando dor em uma cirurgia plástica nos seios.



A mulher afirmou que foi até Marcos para pedir assistência sobre um procedimento pós-cirúrgico. A operação havia sido realizada com ele, mas ao chegar no consultório, a mulher alega que Marcos Harter teria se exaltado com a cobrança e começado a xingá-la na frente de outros pacientes e funcionários.

Segundo a vítima, ela sofre com dores nos seios devido a uma prótese que colocou com Harter há dois anos. Ela diz que estaria torta e comprimindo um músculo. Em vídeo para o JK Notícias, Marcos nega as agressões. "Uma paciente entrou na clínica xingando a equipe, funcionárias, enfermeiras, nós oferecemos aos pacientes um formulário de reclamações, mas notei no decorrer que a paciente não estava interessada em resolver, parecia que o interesse era fazer 'algazarra'", disse.

"As mulheres vivem um momento de ascensão, de igualdade e vejo feministas levantando uma causa que não está de acordo com o pensamento das mulheres", disse para rebater as acusações.