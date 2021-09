Jacquin e Kilinha - Reprodução

Jacquin e KilinhaReprodução

Publicado 22/09/2021 15:43

Rio - A música “Enche Buche”, lançada em setembro pelo chef Erick Jacquin com a cachorrinha Kiliquinha, bateu mais de 200 mil visualizações em menos de uma semana. "Enche Buche", é uma colaboração entre a pet Kiliquinha, famosa nas redes sociais, e o chef Erick Jacquin, que comanda o programa Pesadelo na Cozinha e é jurado do reality MasterChef Brasil, ambos da Band. A música foi lançada com clipe oficial no dia 10 de setembro e está disponível em todas as plataformas digitais.

“O feedback tem sido muito positivo e os números estão incríveis”, conta Karine Carrijo, “mãe” da Pet e responsável pela criação de conteúdo digital da Kiliquinha. O “pai” do pet, DJ Mário Pires, ajudou na gravação das vozes e o instrumental da canção produzido por M2k foi adicionado posteriormente. O clipe musical traz Kiliquinha e Jacquin dançando juntos em desenho animado produzido pela Goat Animation. A letra, por outro olado, traz brincadeiras relacionadas ao mundo da gastronomia e ao idioma francês, feito pelos compositores Thygs, M2k e JM.

“Foi uma experiência meio inesperada e única de cantar com ele, que topou prontamente todas as nossas ideias malucas e se mostrou merecedor do sucesso que vem fazendo com tamanha humildade e parceria”, afirma Karine Carrijo. Celebridade, Kiliquinha ficou conhecida no online a partir de vídeos de dublagens. Atualmente, tem cerca de sete milhões de seguidores no TikTok, outros 650 mil no Instagram e quase 600 mil inscritos no YouTube, sendo a terceira pet mais pesquisada do mundo no Google. Com a música recentemente lançada, a intenção é dar ao público da pet influencer novas faixas autorais e assim, incrementar um projeto musical repleto de novidades. É o que revela Karine Carrijo: “Planejamos fazer novos feats e lançar muita coisa bacana. Semana que vem teremos o lançamento da coreografia da música no TikTok e YouTube e a próxima música terá Kiliquinha no piseiro. Um pequeno spoiler do que estamos aprontando”, brinca.