Em Dubai, Nicole Bahls revela choque com preços de restauranteReprodução/Instagram

Publicado 22/09/2021 15:43

Rio - Nicole Bahls divertiu os seguidores, nesta quarta-feira (22), ao falar sobre uma situação inusitava que viveu em sua viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A modelo planejava conhecer um restaurante de luxo queridinho das celebridades que visitam a cidade, mas dispensou o passeio após suas amigas revelarem os preços cobrados no estabelecimento.

"Estou doida para ir naquele restaurante, elas me falaram que comeram uma carne lá de 25 mil reais. Não tem um bife mais barato não?", brincou a ex-Panicat, citando o prato em que um pedaço de bife é servido banhado a ouro. "Setenta cinco reais uma cerveja? Estou apavorada", comentou.

Para economizar, a ex-A Fazenda preferiu saciar a fome em uma lanchonete que encontrou no meio do deserto árabe. "Paramos em uma lanchonete finíssima no deserto. Aqui em Dubai também tem caldo de calda. Eu amo! Suco de laranja... Muito bom!", contou a influenciadora.