Rihanna exibe corpão de lingerie - Reprodução Internet

Publicado 22/09/2021 17:11 | Atualizado 22/09/2021 17:14

Rio - A cantora Rihanna anunciou sua mansão em Hollywood Hills, nos Estados Unidos, pela segunda vez.



Ela colocou a residência pelo valor de US$ 7,8 milhões (aproximadamente R$ 41 milhões na cotação atual).

A cantora comprou o imóvel em 2017 por US$ 6,8 milhões (R$ 36 milhões) e tentou vendê-la no ano seguinte por US$ 7,5 milhões (R$ 39 milhões), mas sem sucesso.

A mansão tem 650 metros quadrados, três andares, seis quartos e oito banheiros, além de um espaço para hóspedes com suítes e academia na garagem.