Anitta e Luana Piovani trocam alfinetadas nas redes sociais - Reprodução Internet

Publicado 22/09/2021 16:17 | Atualizado 22/09/2021 21:34

Rio - Luana Piovani já teve várias brigas públicas com Pedro Scooby por conta da criação dos filhos, Dom, Bem e Liz. Quando o surfista namorava Anitta, os barracos eram frequentes, mas a atriz nega que tivesse qualquer problema com a funkeira. Segundo a mãe das crianças, o que a irritava era o comportamento do ex-marido.

A atriz falou sobre o assunto nas redes. Ela postou uma série de fotos do que fez no final de semana e entre os registros estava um clique dos filhos com Scooby e Cintia Dicker, com quem o atleta é casado atualmente.

"O problema nisso tudo era a Anitta", comentou um seguidor e Piovani fez questão de rebater. "Vamos parar de culpar a mulherpor favor. A culpa era do Pedro que, na altura, não estava muito aí para as responsabilidades dele", disse a atriz.