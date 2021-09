Camila Queiroz surge de lingerie em vídeo sensual - Reprodução/Instagram

Publicado 22/09/2021 16:18

Rio - Camila Queiroz deixou seus fãs babando, nesta quarta-feira (22), ao compartilhar um vídeo em que aparece de lingerie preta e com o cabelo jogado para o lado. Conhecida por interpretar a protagonista Angel em "Verdades Secretas", a atriz sensualizou ao som de "Feeling Good", de Nina Simone, e a publicação no Instagram rendeu diversos elogios dos seguidores.

"Que gata linda", escreveu a campeã do 'BBB 21' Juliette Freire. "A mais linda", disse uma internauta. "Não é a toa que parece uma Angel", brincou uma fã, fazendo um jogo de palavras com o título que recebem as modelos da marca de lingerie Victoria's Secret e o nome adotado pela personagem de Camila no folhetim de Walcyr Carrasco, atualmente reprisado pela TV Globo enquanto o público aguarda pela segunda temporada.

