Bárbara Evans revela que perdeu um dos filhosReprodução/Instagram
Grávida, Bárbara Evans revela que perdeu um dos filhos: 'Coraçãozinho parou de bater'
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