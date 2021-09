Bárbara Evans revela que perdeu um dos filhos - Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2021 13:32

Rio - Bárbara Evans, que esperava gêmeos em uma gravidez de risco, contou nos stories que perdeu um dos bebês. A influenciadora e modelo lamentou no Instagram.

"Estou sorrindo mas as noticias não são boas. O coraçãozinho do pequenininho parou de bater, então não vive mais", disse Bárbara. Ela e o marido, Gustavo Theodoro, passaram por um processo longo de fertilização in vitro para engravidar.

O casal teve diversas tentativas e conseguiu uma gravidez de gêmeos, mas agora, um dos bebês morreu. Ela compartilha os momentos com os fãs, para desmitificar a inseminação artificial.

"De sete embriões, nós ficamos com três saudáveis. Como precisávamos de quatro, a doutora recomendou mais dois ciclos seguidos de captação de óvulo agora. Não tenho estrutura emocional para fazer mais dois meses seguidos. Conversei com o meu marido e se Deus quis dessa forma, então a gente também quer", afirmou durante as tentativas.

Recentemente, a modelo mostrou os efeitos da gravidez. Bárbara Evans surgiu com o rosto bastante inchado para explicar para uma seguidora o motivo das modificações em seu corpo após uso de corticóides. "Olha eu hoje (...) Antes da coleta são 15 dias de estimulação dos ovários. Isso causa inchaço neles e acaba irritando o intestino que acaba inchando também", explicou.