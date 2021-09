Majur é capa da Vogue Noivas - Reprodução

Publicado 16/09/2021 17:57

Rio - A cantora Majur celebra em suas redes sociais o feito de ser a primeira mulher trans na capa da Vogue Noivas no mundo. Ela está de casamento marcado com o bailarino Josué Amazonas e conta detalhes da cerimônia, prevista para acontecer em 2022, no civil e em uma casa de axé, em Salvador, finalizando com uma festa na praia. Majur também fala que esta é uma conquista coletiva em termos de representatividade para mulheres pretas e trans, pois falar de afeto também é falar de militância.

“Não estou falando sobre dores ou cicatrizes, estou falando sobre a minha existência e sobre ser amada. A notícia é essa. Isso é futuro e revolução. É sobre mim, mas fala muito sobre todes que vieram antes de mim e que estão comigo nessa capa”, fala a artista. Majur também fala que nada na cerimônia será heteronormativo ou binário, pois o "amor não tem gênero, e minha festa também não terá".