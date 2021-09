Atores contracenavam em "Velho Chico" quando Domingos faleceu - Reprodução

Publicado 16/09/2021 17:34

Rio - A atriz Camila Pitanga fez um desabafo, nesta quinta-feira (16), um dia após a morte do ator Domingos Montagner completar cinco anos.



Em seu perfil oficial no Instagram, Camila ressaltou a saudade que sente do amigo. "No eterno. Cinco ou cinquenta anos... A falta será a mesma. Domingos estará sempre presente porque fica o trabalho, a graça, a delicadeza e a alma desse artista e amigo tão saudoso", escreveu Camila, que publicou uma foto do ator.

Domingos Montagner morreu afogado no Rio São Francisco, em 2016, após tentar tomar um banho de rio com Camila Pitanga depois de uma gravação da novela "Velho Chico". Na época, a atriz se mostrou traumatizada com a situação. Camila viu o amigo se afogar, tentou evitar e se desesperou.



"Em nenhum momento ele me pegou, me agarrou. Ele estava, na verdade, tentando se segurar, por isso ele não nadava. Ele me salvou. Por isso acho que ele sabia o que estava fazendo. E ele me deu a oportunidade de viver. E eu vi o último olhar dele. Ele não estava desesperado, ele não queria ir, ele estava cheio de vida, cheio de projetos. Ele tinha uma família linda que eu pude conhecer, que foram extremamente generosos comigo, que me acolheram. Porque é muito duro você relatar isso para a família. Tive uma segunda chance de estar com os meus amigos, com a minha filha, com a minha família", disse em entrevista ao Fantástico.