Duda Reis - Reprodução/Montagem

Duda ReisReprodução/Montagem

Publicado 16/09/2021 15:34

Rio - Duda Reis tem se mostrado cada dia mais dedicada aos exercícios físicos. Pelas redes sociais, a ex-noiva de Nego do Borel, que agora está na 'Fazenda', compartilhou um vídeo mostrando desenvoltura nas embaixadinhas. "Num intervalo do jogo de hoje, a gente faz uma graça pra cá...", escreveu Duda na legenda.

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Nos comentários, a atriz recebeu muitos elogios. "Não precisa ter VAR! Nota 10 a ela", escreveu um seguidor. "Se cuida, Neymar", brincou outro fã.

Confira a publicação: