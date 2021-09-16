Duda ReisReprodução/Montagem

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Rio - Duda Reis tem se mostrado cada dia mais dedicada aos exercícios físicos. Pelas redes sociais, a ex-noiva de Nego do Borel, que agora está na 'Fazenda', compartilhou um vídeo mostrando desenvoltura nas embaixadinhas. "Num intervalo do jogo de hoje, a gente faz uma graça pra cá...", escreveu Duda na legenda. 
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Duda Reis comemora após ser vacinada contra a covid-19 - Reprodução/Instagram
Duda Reis - Divulgação
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Duda Reis - Reprodução
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Nos comentários, a atriz recebeu muitos elogios. "Não precisa ter VAR! Nota 10 a ela", escreveu um seguidor. "Se cuida, Neymar", brincou outro fã. 
Confira a publicação: