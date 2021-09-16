Mamma Bruschetta e Gugu LiberatoReprodução

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Rio - Mamma Bruschetta participou do podcast "SuperSonico Cast", nesta quarta-feira, e afirmou que Gugu Liberato, apresentador morto em 2019, teve um caso com Marcelo Augusto, conhecido por atuar na "Turma do Didi", antigo humorístico da Rede Globo.
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Mamma Bruschetta e Gugu Liberato - Reprodução
Gugu Liberato - Reprodução de internet
Gugu Liberato - Record TV/Divulgação
Retrospectiva de TV 10: Gugu Liberato - Record TV/Divulgação
Gugu Liberato no comando do 'Canta Comigo', com finalistas da segunda temporada - fotos EDU MORAES
Gugu Liberato, Canta Comigo, da Record - EDU MORAES
Gugu Liberato, Canta Comigo, da Record - EDU MORAES
Gugu Liberato, Canta Comigo, da Record - EDU MORAES
Gugu Liberato, Canta Comigo, da Record - EDU MORAES
Gugu Liberato - Arquivo O Dia
Gugu Liberato - Arquivo O Dia
Gugu Liberato - Edu Moraes/Record TV
A entrevistada chegou a dizer que o apresentador e o ator, que foi revelado na TV justamente por Gugu no programa "Corrida Maluca", chegaram a namorar, mas que ele tinha de manter discrição sobre a sua sexualidade.

"Ele era gay. Mostrou o namorado antigo, mostrou o Marcelo Augusto... O problema é que ele não queria que fosse tão exposto essa 'coisa' dele. Ele tinha esses relacionamentos, sim, ele tinha foto com eles todos? Tinha. Ele tinha viagens com eles todos? Tinha. Então não era uma coisa tão secreta, mas ele não gostava de expor na mídia social", disse Mamma.
Durante a fala da convidada, os apresentadores do podcast gritaram "deu o furo".