Mamma Bruschetta e Gugu LiberatoReprodução

Publicado 16/09/2021 15:28

Rio - Mamma Bruschetta participou do podcast "SuperSonico Cast", nesta quarta-feira, e afirmou que Gugu Liberato, apresentador morto em 2019, teve um caso com Marcelo Augusto, conhecido por atuar na "Turma do Didi", antigo humorístico da Rede Globo.

A entrevistada chegou a dizer que o apresentador e o ator, que foi revelado na TV justamente por Gugu no programa "Corrida Maluca", chegaram a namorar, mas que ele tinha de manter discrição sobre a sua sexualidade.



"Ele era gay. Mostrou o namorado antigo, mostrou o Marcelo Augusto... O problema é que ele não queria que fosse tão exposto essa 'coisa' dele. Ele tinha esses relacionamentos, sim, ele tinha foto com eles todos? Tinha. Ele tinha viagens com eles todos? Tinha. Então não era uma coisa tão secreta, mas ele não gostava de expor na mídia social", disse Mamma.

Durante a fala da convidada, os apresentadores do podcast gritaram "deu o furo".