Camilla de Lucas e Carla Diaz Reprodução/Instagram

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Rio - Esta quinta-feira foi um dia de reencontro para Camilla de Lucas e Carla Diaz, que estiveram juntas no "Big Brother Brasil 21", da Rede Globo. As duas compartilharam no Instagram Stories momentos de felicidade e muitos abraços nos bastidores de um trabalho.
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Carla Diaz curte viagem ao Egito - Reprodução Internet
Camilla de Lucas - Globo/Kelly Fuzaro
Camilla de Lucas - Reporter 03
Camilla de Lucas - Reporter 03
Carla Diaz - Reprodução/Instagram
Camilla de Lucas - Reprodução
Carla Diaz e seu pijama de corações no 'BBB 21' - Reprodução
Carla Diaz e seu pijama de corações - Reprodução
Carla Diaz e Camilla - BBB - Reprodução
Camilla de Lucas e Carla Diaz - reprodução da TV Globo
Camilla de Lucas e Carla Diaz - Reprodução/Globo
Carla Diaz - Reprodução / TV Globo
"Olha como a gente está, dia de princesa", disse Carla, que mostrou a influencer fazendo as unhas. "Eu aperto mesmo, estou com saudade. Aproveitar que ela está com as mãos e os pés imobilizados", brincou a atriz na sequência.
Depois, foi a vez de Camilla falar. "Carla que me curou, gente, eu não era de dar abraço. Hoje teremos mais um dia de job juntas, somos quase uma duplinha de jobs", ponderou a influencer e apresentadora do "The Masked Singer".