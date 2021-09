Camilla de Lucas e Carla Diaz - Reprodução/Instagram

Camilla de Lucas e Carla Diaz Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2021 12:57 | Atualizado 16/09/2021 13:06

Rio - Esta quinta-feira foi um dia de reencontro para Camilla de Lucas e Carla Diaz, que estiveram juntas no "Big Brother Brasil 21", da Rede Globo. As duas compartilharam no Instagram Stories momentos de felicidade e muitos abraços nos bastidores de um trabalho.

"Olha como a gente está, dia de princesa", disse Carla, que mostrou a influencer fazendo as unhas. "Eu aperto mesmo, estou com saudade. Aproveitar que ela está com as mãos e os pés imobilizados", brincou a atriz na sequência.

Depois, foi a vez de Camilla falar. "Carla que me curou, gente, eu não era de dar abraço. Hoje teremos mais um dia de job juntas, somos quase uma duplinha de jobs", ponderou a influencer e apresentadora do "The Masked Singer".