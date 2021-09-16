Susana Vieira recebe terceira dose da vacina contra covid-19Reprodução
Susana Vieira recebe terceira dose da vacina contra covid-19: 'Sigo com fé'
Atriz, de 79 anos, compartilhou notícia nas redes sociais
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