Publicado 16/09/2021 12:13

Rio - Susana Vieira não conseguiu conter a emoção e teve de compartilhar com os seguidores que recebeu a a terceira dose da vacina contra a covid-19. Em postagem no Instagram, nesta quarta-feira, ela agradeceu aos profissionais do posto de saúde que lhe aplicou o imunizante na cidade do Rio.

"Sim para a vida, sim para a felicidade, sim para o amor, vacina sim!!!! Hoje tomei a terceira dose de reforço e sigo com fé na vida. Obrigada Bruna Magalhães e todos do posto Hotel Fairmont que me receberam com tanto carinho", escreveu a atriz.

Susana Vieira não conseguiu conter a emoção ao receber a terceira dose da vacina contra a covid-19. Na quarta-feira, 15, a atriz publicou duas fotos do momento em que recebe o reforço da imunização para se proteger do novo coronavírus.